Il deputato della Lega Giagoni denuncia quanto avvenuto nel Nord Sardegna: "Si tratta di puro vandalismo e incontentabile deturpazione ambientale"

Vergogna a Muravera e Santa Teresa: writers imbrattano faro e rocce

Due episodi tra loro simili, ma realizzati da persone diverse, hanno fatto scatenare le polemiche quest’oggi in Sardegna. A distanza di poche ore infatti, sono emerse delle scritte realizzate con bombolette spray sopra un faro a Muravera e dei segni sulle rocce di Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura.

Per quanto riguarda i fatti di Muravera, avvenuti precisamente a Capo Ferrato, gli autori del gesto sono stati colti in flagranza dalla Forestale, recatasi sul posto a seguito di una segnalazione.

Si tratta di due turisti svizzeri che si erano anche accampati abusivamente vicino al faro. I due sono stati denunciati e dovranno anche pagare una multa.

A denunciare quanto avvenuto a Santa Teresa di Gallura è stato invece il deputato della Lega Dario Giagoni: “Abbiamo dei vandali in azione che credono di essere artisti. Quanto fatto a Santa Teresa non rientra certamente nella categoria della street art, non si tratta di dar lustro a muri degradati, ma di puro vandalismo e incontentabile deturpazione ambientale”.

