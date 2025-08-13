Omicidio di Ortueri, arrestati i due presunti killer di Graziano Loddo

I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno arrestato due uomini, un 48enne e un 51enne originari di Orotelli, ritenuti i presunti autori dell’omicidio di Mario Graziano Loddo, l’imprenditore del sughero di 55 anni ucciso l’8 gennaio 2023 nelle campagne di Ortueri.

Entrambi sono accusati di omicidio volontario in concorso, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e ricettazione. L’operazione, scattata ieri mattina tra Orotelli (Nuoro) e Anela (Sassari), ha visto impegnati anche i militari di Oristano e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Oristano e durate quasi due anni, hanno permesso di costruire un solido quadro indiziario. Secondo gli inquirenti, il delitto sarebbe maturato nell’ambito di contrasti tra imprenditori del settore sugheriero locale.

