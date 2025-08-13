Incendio a Seulo, elicotteri in azione per domare le fiamme vicino al centro abitato

Un grosso incendio sta interessando il territorio di Seulo, nelle immediate vicinanze del centro abitato. Per contrastare l’avanzata delle fiamme, il Corpo forestale è intervenuto con un massiccio dispiegamento di mezzi aerei: 3 elicotteri provenienti dalle basi operative di San Cosimo, Sorgono e Fenosu, quest’ultimo un potente Super Puma.

Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), un forestale elitrasportato sul luogo dell’emergenza, che coordina le squadre a terra e i mezzi aerei. L’intervento mira a contenere rapidamente le fiamme, evitando che possano raggiungere le abitazioni che si trovano davvero a pochi metri dal rogo.

