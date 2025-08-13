Assestamento di bilancio, Truzzu stronca la manovra: “800 milioni senza strategia”

Il capogruppo di Fratelli d'Italia duro con le scelte della Giunta Todde: "Sindaci ignorati e risorse distribuite senza prospettive"

“800 milioni per i sardi. 800 milioni di pezze, di risorse distribuite a pioggia, senza una strategia, una prospettiva per la Sardegna”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, stronca l’assestamento di bilancio voluto dalla Giunta Todde e varato questa settimana in Aula.

“Ignorati i Sindaci, gli unici auditi dal Consiglio, che avevano chiesto l’aumento del Fondo unico e un sistema organico di sostegno per la Tari” rimarca Truzzu facendo eco alle lamentele esternate anche dall’Anci, l’associazione dei Comuni.

“Gli altri portatori di interesse nemmeno ascoltati. Unica nota positiva l’impegno per la dermatite bovina, con 30 milioni di risorse per gli allevatori, come richiesto dalla minoranza. Una vittoria del Consiglio regionale unito nei confronti dei pasticci della giunta Todde”.

Poco spazio poi alle proposte della minoranza, tutte bocciate “ad eccezione di 2 milioni di euro per le scuole paritarie. Un impegno già preso in finanziaria che finalmente è stato rispettato dalla maggioranza”.

La battaglia però è tutt’altro che finita: “Nei prossimi giorni racconterò alcune delle proposte di FdI, nella speranza che, anche con il vostro aiuto, possano trovare spazio nella prossima finanziaria“.

