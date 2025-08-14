Parrucchieri ed estetisti abusivi, in Sardegna 1.200 operatori “fantasma”

In Sardegna torna a crescere l’allarme abusivismo nei settori dell’estetica e dell’acconciatura, complice il periodo estivo e le chiusure per ferie. Secondo Confartigianato Sardegna, sono circa 1.200 gli operatori “fantasma” che lavorano in nero o ai limiti della legalità, spesso a domicilio o tramite passaparola e piattaforme online non regolamentate. Il tasso di irregolarità nel comparto dei “servizi alla persona” – che include parrucchieri ed estetisti – raggiunge il 27,6%, ben oltre la media nazionale del 14,4%.

Il presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, parla di “attacco alla salute dei cittadini, all’economia legale e alla dignità del lavoro artigiano”. Secondo l’associazione, per ogni tre imprese regolari ce n’è almeno una abusiva, con un impatto diretto sia sulla sicurezza dei trattamenti che sulla competitività delle aziende in regola.

Il comparto del benessere in Sardegna conta 4.046 imprese, di cui l’83,8% artigiane, per un totale di circa 8mila addetti. La spesa media delle famiglie per parrucchieri ed estetisti è di 29,5 euro al mese, pari a 355 milioni di euro l’anno. Ma il settore è messo sotto pressione non solo dalla concorrenza sleale, ma anche dall’aumento dei costi energetici, stimato tra il 20% e il 27%, con ricadute fino a 5mila euro annui per un salone medio.

A complicare lo scenario, dal 1° settembre 2025 entra in vigore il divieto UE per alcune sostanze presenti in prodotti cosmetici. I saloni dovranno smaltire o ritirare i prodotti non conformi, mentre gli operatori abusivi – privi di controlli – rischiano di continuare a utilizzarli.

“Gestire un salone oggi – sottolinea Meloni – significa investire in formazione, sicurezza, prodotti certificati e rispetto delle norme. Chi opera nell’illegalità non ha questi vincoli e non offre garanzie ai clienti”.

