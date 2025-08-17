Tragedia sfiorata a Budoni: punto da vespa mentre guida, si schianta su un albero

Brutto incidente ieri a Budoni, dove un uomo è stato punto da una vespa mentre si trovava alla guida della sua auto. A quel punto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero.
Essendo allergico all’insetto, l’uomo non solo ha dovuto fare i conti con le gravi ferite causate dallo scontro, ma anche con la reazione alla puntura.
Per questo motivo, appena arrivati sul posto i soccorsi gli hanno somministrato l’adrenalina, salvandogli la vita. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale tramite l’elisoccorso.
