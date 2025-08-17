Addio a Pippo Baudo, il re della televisione innamorato della Sardegna

Per anni è venuto nell'Isola, che durante l'Estate diventava il suo laboratorio di idee. L'Italia dice addio ad una voce che ha accompagnato intere generazioni

Una voce che ha accompagnato intere generazioni, il re della televisione: ci ha lasciato all’età di 89 anni Pippo Baudo, simbolo della Tv italiana.

Fu protagonista assoluto della scena televisiva nazionale, avendo condotto diversi programmi storici come Canzonissima, Domenica In, Settevoci, Novecento e non solo, oltre a 13 Festival di Sanremo in cui ha lanciato la carriera di numerosi artisti.

Nel corso della sua vita inoltre, ha sempre manifestato tutto il suo amore per la Sardegna, tanto da definirsi sardo d’adozione. Inoltre, comprò anche due case nell’Isola. Prima una a Budoni, poi venduta negli anni ’70, e successivamente una a Torre delle Stelle. Proprio la località della costa meridionale dell’Isola per anni è stato il suo “laboratorio di idee” estivo per i suoi programmi.

