Cagliari, vittoria con brivido in Coppa Italia: Entella battuta ai rigori

Alla Domus succede di tutto, ma alla fine Cavuoti decide la gara realizzando il rigore decisivo. Ottime impressioni dagli ultimi arrivati Kiliçsoy ed Esposito

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Cagliari Calcio

Una sana suspense prima dei festeggiamenti: il Cagliari ieri ha fornito un’atmosfera da film per agguantare il successo in Coppa Italia, che gli ha garantito il passaggio del turno. I rossoblù si sono imposti ai calci di rigore sulla Virtus Entella, dopo l’1-1 dei primi 90′.

Una gara in cui i rossoblù hanno nel complesso ben figurato, nonostante qualche piccola sbavatura. A portarli in vantaggio è stato il solito Piccoli, con un gol siglato allo scoccare del 45′: verticalizzazione di Adopo che ha trovato l’attaccante tutto solo davanti al portiere avversario, riuscendo poi a batterlo.

Nella ripresa il Cagliari ha cominciato ad aumentare l’intensità, soprattutto grazie alle giocate degli ultimi nuovi acquisti, Esposito e Kiliçsoy.

Proprio il turco all’84’ ha colpito il palo con una sua conclusione e sul rimbalzo Esposito si è procurato un calcio di rigore, per essere stato steso in area da Marconi.

Sul dischetto si è presentato Mina che ha però spedito il pallone in curva e sul ribaltamento dell’azione lo sfortunato autogol di Deiola ha consegnato il pari all’Entella.

Niente tempi supplementari, e allora allo scadere del recupero si è andati direttamente ai calci di rigore. Uno solo errore per il Cagliari, quello di Adopo, e poi penalty decisivo realizzato da Cavuoti.

