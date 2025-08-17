Cagliari, vittoria con brivido in Coppa Italia: Entella battuta ai rigori

Una sana suspense prima dei festeggiamenti: il Cagliari ieri ha fornito un’atmosfera da film per agguantare il successo in Coppa Italia, che gli ha garantito il passaggio del turno. I rossoblù si sono imposti ai calci di rigore sulla Virtus Entella, dopo l’1-1 dei primi 90′.

Una gara in cui i rossoblù hanno nel complesso ben figurato, nonostante qualche piccola sbavatura. A portarli in vantaggio è stato il solito Piccoli, con un gol siglato allo scoccare del 45′: verticalizzazione di Adopo che ha trovato l’attaccante tutto solo davanti al portiere avversario, riuscendo poi a batterlo.

Nella ripresa il Cagliari ha cominciato ad aumentare l’intensità, soprattutto grazie alle giocate degli ultimi nuovi acquisti, Esposito e Kiliçsoy.

Proprio il turco all’84’ ha colpito il palo con una sua conclusione e sul rimbalzo Esposito si è procurato un calcio di rigore, per essere stato steso in area da Marconi.

Sul dischetto si è presentato Mina che ha però spedito il pallone in curva e sul ribaltamento dell’azione lo sfortunato autogol di Deiola ha consegnato il pari all’Entella.

Niente tempi supplementari, e allora allo scadere del recupero si è andati direttamente ai calci di rigore. Uno solo errore per il Cagliari, quello di Adopo, e poi penalty decisivo realizzato da Cavuoti.

