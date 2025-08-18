Calciomercato Cagliari, sirene dalla Serie A per Roberto Piccoli

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane, dopo l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro l’Entella e il passaggio del turno ai calci di rigore, farà il suo esordio in campionato domenica 24 agosto, ore 18:00, alla Unipol Domus contro la Fiorentina.
Non solo avversarie, ma rossoblù e viola potrebbero anche parlare di mercato visto che al club di Rocco Commisso interessa, e non poco, Roberto Piccoli. Il club di Tommaso Giulini vorrebbe trattenere l’attaccante in Sardegna a meno che non si presentino offerte irrinunciabili intorno ai 30 milioni di euro che permetterebbero una grossa plusvalenza.
Tuttavia la Fiorentina prima di affondare su Piccoli e imbastire una trattativa con il Cagliari dovrà cedere l’argentino Beltran che liberebbe uno slot in attacco per Pioli, che vorrebbe rimpiazzare proprio con l’attaccante rossoblù.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it