Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono Cagliari: “Città del cuore”

Periodo di relax nell'Isola per la showgirl e per l'ex nuotatore che nei giorni scorsi si sono rilassati tra le bellezze del centro storico di Cagliari

Continuano a godersi le vacanze in Sardegna Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, attraverso i loro social, stanno documentando il loro periodo di relax.

Da Cagliari a Villasimius, i due vanno quasi “controcorrente” come sottolineano i fan tra i commenti e non si limitano a pubblicare foto di yacht e feste, ma anche altri scorci dell’Isola e in particolare di Cagliari.

Proprio la showgirl infatti è nativa del capoluogo e ha voluto condividere diversi scatti del centro storico: “Cagliari del mio cuore” ha scritto a margine.

