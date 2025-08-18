“Asi” Nuoro, truffa telefonica per chiamare numeri a pagamento

Un nuovo tentativo di truffa telefonica sta circolando in Sardegna, allertando i cittadini a non rispondere a un Sms che li invita a chiamare un numero a pagamento.

Il messaggio, che sta arrivando su numerosi cellulari, sostiene che “comunicazioni La riguardano” e invita a contattare presunti “uffici Asi” al numero 89342264. Il prefisso 893 è tipico di servizi a pagamento con costi molto elevati.

Sia l’Asl 3 di Nuoro che l’Automotoclub Storico Italiano (Asi) hanno smentito qualsiasi coinvolgimento. L’Asl ha specificato di non aver mai attivato numeri telefonici di questo tipo e di non inviare messaggi che richiedono di contattare call center. L’Asi ha confermato che si tratta di una truffa già segnalata in altre città italiane.

