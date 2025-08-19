Maltempo in Sardegna, Coldiretti: “Aziende agricole in ginocchio, subito risorse”

Vigneti, oliveti e foraggere distrutti tra Monastir, Pimentel, Barrali e Senorbì. Danni anche a serre e strutture

Le campagne del Cagliaritano fanno la conta dei danni dopo le violente ondate di maltempo che nelle ultime ore hanno colpito numerose aziende. Problemi in particolare nei territori di Monastir, Pimentel, Barrali, Senorbì e nell’area vasta di Cagliari. Piogge torrenziali e grandine hanno devastato colture, foraggere e strutture aziendali, mettendo in grave difficoltà agricoltori e allevatori.

“A pagare il prezzo più alto sono stati vigneti e oliveti, comprese numerose produzioni biologiche, che rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura della zona” scrive Coldiretti Cagliari in una nota. “In poche ore, interi filari sono stati abbattuti o danneggiati in modo irreversibile. Le perdite si estendono anche ai prodotti in pieno campo: angurie, meloni e ortaggi, già in piena raccolta, risultano in molti casi completamente compromessi”.

Particolarmente critica la situazione delle foraggere: ettari interi andati persi, con conseguenze dirette sugli allevamenti che rischiano di restare senza base alimentare per il bestiame. “Si tratta di un danno che non si esaurisce nell’immediato, ma che avrà ripercussioni per mesi sulla sostenibilità economica delle aziende”.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le strutture: serre lesionate o abbattute dalla grandine, macchinari inutilizzabili e corpi aziendali compromessi aggravano ulteriormente il bilancio.

“I danni sono importanti, molte amministrazioni stanno già procedendo per l’attivazione dello stato di calamità naturale” dichiarano Giorgio Demurtas e Giuseppe Casu, presidente e direttore di Coldiretti Cagliari. “Auspichiamo che l’Assessorato regionale all’Agricoltura possa stanziare presto risorse economiche per compensare le perdite e i danni che, in molti casi, corrispondono a un intero anno di lavoro, in particolare su alcune colture e sulle foraggere”.

Coldiretti Cagliari richiama l’attenzione sul ripetersi di eventi climatici estremi – violenti nubifragi seguiti da lunghi periodi di siccità – che mettono a rischio la tenuta delle aziende e impongono un piano strutturale di sostegno al comparto agricolo. Gli uffici territoriali dell’organizzazione restano a disposizione delle imprese colpite per supportarle nelle pratiche di richiesta aiuti e nell’accesso alle misure di sostegno.

