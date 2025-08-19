Botulino, altra vittima in Sardegna: morta una donna di 62 anni

Si aggrava il bilancio delle vittime per l’intossicazione da botulino diffusa nella “Fiesta Latina” dello scorso luglio a Monserrato. Nella notte è morta Valeria Sollai, 62 anni, ricoverata da settimane in rianimazione al Policlinico universitario di Monserrato. Sollai aveva lottato a lungo, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

È la seconda vita spezzata dalla vicenda. Lo scorso 8 agosto, infatti, era morta Roberta Pitzalis, 38 anni, prima paziente a essere ricoverata dopo aver consumato i prodotti contaminati. Trasferita inizialmente al Brotzu e poi al Businco, non era sopravvissuta alle complicazioni.

