Scontro frontale sulla Panoramica di Olbia: 4 feriti

Paura questa mattina sulla Strada Panoramica di Olbia, all’altezza dello svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violentissimo e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che con cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto due occupanti rimasti incastrati tra le lamiere.

Il bilancio è di 4 feriti, tutti trasportati al nosocomio olbiese dal personale del 118 intervenuto con più ambulanze. La carreggiata è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per la gestione del traffico e la ricostruzione della dinamica.

