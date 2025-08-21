Cagliari, si pensa al dopo Piccoli-Zortea | Tifosi critici: “Ceduti dopo abbonamenti”

La piazza rossoblù si infiamma a pochi giorni dal debutto in campionato. Le cessioni di Nadir Zortea al Bologna e quella quasi completata di Roberto Piccoli alla Fiorentina dividono i tifosi. C’è chi loda la società per i quasi 40 milioni incassati, ma in tanti lamentano l’indebolimento della rosa alla vigilia del debutto in campionato.

I più maligni sui social fanno anche notare come le due cessioni siano avvenute all’indomani della chiusura di una campagna abbonamenti dai numeri record, che confermerà anche per questa stagione una delle percentuali di riempimento, in rapporto alla capienza dello stadio, più alte d’Italia.

Chiacchiere da bar a parte, il presidente Giulini aveva già avvertito che qualche sacrificio era da mettere in conto e che a fronte di offerte importanti la società avrebbe ceduto i gioielli. Offerte che si sono concretizzate solo dopo Ferragosto e che porteranno nelle casse del club 7,5 milioni di euro per Zortea e 25 milioni più 4 di bonus per Piccoli.

Il ds Angelozzi intanto è già al lavoro per trovare i rimpiazzi. Per il posto lasciato da Piccoli, nel mirino c’è Myron Boadu, punta classe 2001 di proprietà del Monaco e nome caldo secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.

Per la fascia destra, invece, l’obiettivo è Marco Palestra dell’Atalanta, come anticipato da Gianluca Di Marzio. Una doppia operazione che potrebbe ridisegnare la rosa a disposizione di mister Pisacane già nei prossimi giorni.

