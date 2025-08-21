Riola Sardo, scontro tra auto mentre andavano al mare: una donna ferita

Ad avere la peggio è stata la donna alla guida di una Kia Niro, che è stata trasportata in pronto soccorso da un'ambulanza del 118

Un incidente stradale si è verificato ieri sera all’incrocio tra le strade provinciali 10 e 11, un’area già nota per la sua pericolosità. Una Volkswagen e una Kia Niro si sono scontrate a causa di una mancata precedenza, causando il ferimento di due persone.

Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Kia Niro, che è stata trasportata in pronto soccorso da un’ambulanza del 118. L’altro conducente, invece, ha riportato ferite meno gravi ed è stato medicato sul posto.

Oltre ai soccorsi sanitari, sul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e le forze dell’ordine per i rilievi di legge e la messa in sicurezza dell’area.

