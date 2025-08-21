Panico a Pistis: famiglia in balia delle onde, salvati dalla Guardia Costiera

I tre passeggeri, visibilmente provati, sono sbarcati in sicurezza, e nessuno ha avuto bisogno di assistenza medica

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando l’equipaggio dell’imbarcazione da diporto, lunga sei metri, ha contattato il Numero Blu 1530 della Guardia Costiera. A causa di un improvviso e rapido peggioramento delle condizioni meteo-marine, non riuscivano a rientrare in porto.

Dalla base di Oristano, è partita immediatamente la motovedetta CP 307, un’unità specializzata in operazioni di soccorso in mare. Una volta raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno accertato le condizioni di salute dei passeggeri. La bambina, che accusava i primi sintomi di mal di mare, è stata trasferita sulla motovedetta insieme ad altre due persone, mentre il conducente e un altro adulto sono rimasti a bordo della loro imbarcazione, scortati fino al porto.

L’operazione di salvataggio si è conclusa con successo. L’imbarcazione è stata guidata fino al porticciolo di Marceddì, mentre la motovedetta ha fatto ritorno a Oristano. I tre passeggeri, visibilmente provati, sono sbarcati in sicurezza, e nessuno ha avuto bisogno di assistenza medica.

