Paura a Sassari, colpisce la fidanzata con un’accetta: 52enne arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sassari dopo aver aggredito la sua fidanzata con un’accetta. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto, in un appartamento di via Leoncavallo.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti del quartiere, svegliati da urla e rumori provenienti dall’abitazione. Allertata la polizia, una pattuglia è arrivata immediatamente sul posto. Gli agenti hanno trovato una giovane donna che accusava l’aggressione e, al contempo, hanno visto l’uomo barricarsi all’interno del garage.

Il 52enne, con precedenti penali, si è mostrato subito aggressivo nei confronti degli agenti, minacciandoli e rifiutandosi di uscire. “Se non ve ne andate vi faccio a pezzi” e “Vi faccio mangiare dal cane”, ha gridato rivolgendosi ai poliziotti. Nonostante le difficoltà, le forze dell’ordine sono riuscite a fare irruzione nel garage e a immobilizzare l’uomo.

Per l’aggressore è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per la vittima, invece, è stato emesso un divieto di avvicinamento, garantendole così maggiore protezione.

