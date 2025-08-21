Cagliari, per il reparto difensivo si pensa al ritorno di Andrea Carboni

Il Cagliari dovrà necessariamente ultimare la rosa a disposizione di mister Pisacane per il campionato 2025/2026 che prenderà ufficialmente il via domenica 24 agosto alla Unipol Domus contro la Fiorentina.

Dopo le cessioni di Zortea e Piccoli il club rossoblù tornerà sicuramente sul mercato per sostituire i due partenti, nonostante gli arrivi già ufficializzati nelle scorse settimane.

Per il reparto difensivo un’idea sarebbe quella di riportare in Sardegna Andrea Carboni, oggi al Monza, che ben conosce l’ambiente rossoblù essendo cresciuto nel settore giovanile e avendo fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, prima di salutare nel 2022 a seguito della retrocessione in Serie B del club isolano.

Ora il classe 2001 potrebbe far ritorno al Cagliari, sua squadra del cuore, dove andrebbe ad aggiungere un tassello difensivo a disposizione di Pisacane. A fare il percorso inverso potrebbe essere Di Pardo, fuori dal progetto del club.

