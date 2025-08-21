Autopsia Demartis, la morte potrebbe non essere legata al taser

L'uomo ha avuto un arresto cardiaco, ma per capire l'esatta causa della morte sarà necessario svolgere degli esami supplementari

Potrebbe non essere stato il contatto con il taser la causa di morte di Gianpaolo Demartis, 57enne originario di Bultei e residente tra Sassari e Olbia.

Questi sono i primi dati emersi dall’autopsia effettuata sul corpo dell’uomo che ha rilevato un arresto cardiaco ma anche problemi cardiaci pregressi.

Perciò sarà necessario svolgere ulteriori esami per definire in modo esatto le cause di mote del 57enne. I fatti relativi al suo decesso risalgono allo scorso 16 agosto, quando cominciò ad aggredire i residenti del quartiere di Olbia Santa Mariedda.

I Carabinieri lo avevano fermato usando anche il taser e dopo il colpo l’uomo aveva accusato un problema ed era poi deceduto in ambulanza.

