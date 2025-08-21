Folorunsho si presenta: “Voglio togliermi delle soddisfazioni con il Cagliari”

Dopo una prima presentazione in campo, Folorunsho è intervenuto in conferenza stampa: "Sappiamo che ci sarà da combattere"

Dopo essersi presentato in campo, Michael Folorunsho quest’oggi si è presentato anche in sala stampa, inaugurando così sotto tutti i fronti la sua avventura con la maglia del Cagliari.

“Ho scelto Cagliari e il Cagliari per il motivo dell’immediata fiducia del club per iniziare un percorso insieme – ha affermato il centrocampista – Mi piace il mare, sono sicuro che mi troverò molto bene. Penso che nella vita, così come nello sport, si può arrivare in alto come il mio approdo alla Nazionale e all’ultimo Europeo. Non sento di aver sceso uno scalino, piuttosto desidero togliermi delle soddisfazioni con il Cagliari”.

L’obiettivo resta quello di: “farci trovare pronti: puntiamo alla salvezza innanzitutto e sappiamo come ogni anno che ci sarà da combattere, poi si vedrà”.

Infine, Folorunsho si è soffermato anche sui recentissimi addii di Piccoli e Zortea: “Abbiamo perso due grandi giocatori, non possiamo nasconderlo. Un grande in bocca al lupo per loro. Ma noi abbiamo un allenatore che è sicuramente in grado di trovare le soluzioni migliori e compagni di squadra in grado di sostituire chi è partito”.

