Province Città Metropolitana Quartucciu, lite in famiglia si trasforma in un arresto per droga: 33enne...

Quartucciu, lite in famiglia si trasforma in un arresto per droga: 33enne nei guai

L’uomo è finito ai domiciliari dopo una perquisizione scattata durante l’intervento per una lite familiare

Di
Redazione Cagliaripad
-

Blitz dei Carabinieri nella notte a Quartucciu, dove un 33enne, autista e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione, condotta dal Norm – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena con il supporto della Stazione temporanea di Flumini e del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna”, è scattata intorno all’1.30 in località Is Pissus.

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando la madre dell’uomo ha chiamato il 112 per segnalare una lite in corso nell’abitazione. Giunti sul posto, i militari hanno riportato la calma, ma alcuni indizi all’interno della casa hanno spinto gli operanti a procedere con una perquisizione.

La successiva ispezione ha portato alla scoperta di oltre 300 grammi di hashish già confezionati per lo spaccio, 8,7 grammi di marijuana suddivisi in dosi e diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna, quando l’Autorità giudiziaria deciderà sulla sua posizione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE