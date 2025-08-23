Quartucciu, lite in famiglia si trasforma in un arresto per droga: 33enne nei guai

Blitz dei Carabinieri nella notte a Quartucciu, dove un 33enne, autista e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione, condotta dal Norm – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena con il supporto della Stazione temporanea di Flumini e del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna”, è scattata intorno all’1.30 in località Is Pissus.

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando la madre dell’uomo ha chiamato il 112 per segnalare una lite in corso nell’abitazione. Giunti sul posto, i militari hanno riportato la calma, ma alcuni indizi all’interno della casa hanno spinto gli operanti a procedere con una perquisizione.

La successiva ispezione ha portato alla scoperta di oltre 300 grammi di hashish già confezionati per lo spaccio, 8,7 grammi di marijuana suddivisi in dosi e diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna, quando l’Autorità giudiziaria deciderà sulla sua posizione.

