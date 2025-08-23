Muravera, scontro auto-moto in via Roma: ferito un bagnino

Scontro violento ieri sera a Muravera, dove un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Roma. Secondo una prima ricostruzione, il 56enne, bagnino originario di Uta, era alla guida del proprio motociclo quando ha tamponato una Peugeot 208 condotta da una 44enne insegnante residente a Ortacesus.

L’impatto ha fatto cadere il motociclista, che ha riportato lesioni tali da richiedere il trasporto in codice giallo al Policlinico di Monserrato. L’uomo non è in pericolo di vita, mentre la donna alla guida dell’auto è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, che hanno messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it