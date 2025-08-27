Novità nella miniera di Nuraxi Figus: verrà costruito un AI Data Center

Un AI Data Center nella miniera di Nuraxi Figus della Carbosulcis. Questo è il progetto innovativo proposto da Energy Vault e accordato dalla Regione.

L’alimentazione sarà effettuata tramite energie rinnovabili e sfrutterà una interconnessione già disponibile di 100 Mw. Il sistema completo dovrebbe essere pronto per il 2027/28.

“Avere un data center dedicato all’Intelligenza Artificiale – dice la governatrice Alessandra Todde – è importante per la Sardegna, perché significa investire in nuove tecnologie, dare gambe a nuove vie di sviluppo legate all’economia digitale di cui la nostra Isola ha bisogno. In più significa ridare slancio e una nuova vita produttiva alla miniera di Nuraxi Figus e a chi ci lavora”.

