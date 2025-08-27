Province Città Metropolitana Quartu in festa, Giovanna Bellisai compie 105 anni: è la quartese più...

Quartu in festa, Giovanna Bellisai compie 105 anni: è la quartese più longeva

Il Sindaco Graziano Milia e la Presidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni hanno fatto visita alla concittadina: "Un traguardo così deve essere assolutamente celebrato"

Il Comune di Quartu quest’oggi ha celebrato la sua cittadina più longeva. Si tratta di Giovanna Bellisai, che ha compiuto 105 anni.

A farle visita è stato il sindaco Graziano Milia e la Presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni: “Sono davvero contenta per la visita di Sindaco e Presidente del Consiglio – ha detto Giovanna – ma ovviamente anche per la presenza di tutti i miei familiari, compreso mio ‘fratellino’. Ho sicuramente raggiunto un bel traguardo, e ho ancora tanta voglia di continuare a rallegrarmi con queste emozioni”.

“Il mio augurio riflette quello di tutta la cittadinanza, perché un traguardo così deve essere assolutamente celebrato – ha commentato il Sindaco Graziano Milia, recatosi personalmente in visita a Nonna Nina, come viene affettuosamente chiamata dai familiari – La longevità di Giovanna è un orgoglio e contestualmente anche una risorsa per la comunità, perché i concittadini della terza età sono scrigni di sapere, portatori di esperienze di vita dalle quali si può solo imparare, in primis le nuove generazioni”.

