Oristano, 3 denunce per spaccio di droga: perquisito anche un casolare

Rinvenuti e sequestrati 800 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina oltre ad alcune dosi di eroina e metanfetamine

Tre persone residenti nei comuni di Cabras e Riola Sardo sono state denunciate dalla Questura di Oristano con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. L’operazione, che ha visto il dispiegamento di decine di agenti, tra cui unità cinofile e delle Unità Operative di Pronto Intervento, si è concentrata sul territorio oristanese e ha portato a importanti sequestri di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni, anche in un casolare, hanno permesso di rinvenire e sequestrare circa 800 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, oltre a dosi di eroina e cristalli di metanfetamine. I poliziotti hanno anche trovato il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, inclusi bilancini di precisione e sostanze da taglio.

Nel mirino degli inquirenti è finito anche un casolare nelle campagne di Oristano, noto come luogo di ritrovo per consumatori di droga. All’interno, oltre alle sostanze stupefacenti, sono state trovate numerose cannucce ricavate da penne, che venivano utilizzate per fumare la cocaina. L’operazione sottolinea il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico e allo spaccio di droga nella provincia di Oristano.

