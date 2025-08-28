Siurgus Donigala e Sisini, irregolarità su armi e munizioni: tre denunciati

I controlli sono scattati a seguito dell'episodio avvenuto a Siurgus Donigala dove ignoti hanno sparato un'abitazione e ferito un uomo

A seguito del grave episodio avvenuto a Siurgus Donigala, dove ignoti hanno sparato contro un’abitazione ferendo un uomo, i Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno condotto una vasta operazione di controllo. Il blitz, che ha coinvolto i territori di Siurgus Donigala e della frazione Sisini di Senorbì, aveva l’obiettivo di individuare ovili e armi detenute illegalmente.

All’operazione hanno partecipato diverse Stazioni dei Carabinieri, supportate dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. L’attività ha portato alla denuncia a piede libero di tre uomini per reati legati alla detenzione illegale di armi e munizioni. In particolare, è stato trovato un fucile da caccia, regolarmente denunciato ma custodito in modo improprio, e una serie di munizioni nascoste.

Durante la perquisizione nell’auto di un commerciante di 38 anni di Siurgus Donigala, i Carabinieri hanno rinvenuto due passamontagna artigianali e una cartuccia a pallettoni. Ma il ritrovamento più significativo è avvenuto in un’azienda zootecnica di Goni, dove i militari hanno scoperto ottantacinque cartucce calibro .38 Special e una canna mozza di un fucile a doppietta, priva di matricola, occultate in un muretto a secco. Le autorità giudiziarie sono state informate dell’accaduto e valuteranno le misure del caso.

