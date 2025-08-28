Ancora blackout a Cagliari, Confcommercio denuncia: “Comunicazione inadeguata”

"Non è possibile che gli unici avvisi consistano in fogli attaccati a un palo" afferma il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia

Non si placano i problemi relativi ai blackout a Cagliari. A denunciarli è ancora una volta la Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

Oggi infatti è toccato a via Asproni rimanere senza energia elettrica per tutta la mattinata. Ad avvisare i residenti un foglio attaccato ad un palo che ha annunciato i lavori.

“Una comunicazione ritenuta inadeguata per i titolari di bar, ristoranti e locali. In diversi casi si rischia ora di dover buttare la merce deperibile, con conseguenze pesanti sul piano economico” ha affermato la Fipe in una nota.

“Ancora una volta ci troviamo davanti a un disservizio gestito in modo approssimativo, che dimostra la totale assenza di un dialogo con le imprese. Non è possibile che gli unici avvisi consistano in fogli attaccati a un palo, lasciando gli operatori a scoprire solo all’ultimo che resteranno senza elettricità per ore”, aggiunge Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

“Non chiediamo l’impossibile – spiega Frongia – ma solo la certezza di essere informati per tempo e adeguatamente, in modo da poterci organizzare. È inaccettabile che in una città come Cagliari, a vocazione turistica, si continui a procedere senza alcuna pianificazione e senza un minimo di rispetto per chi rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale”.

