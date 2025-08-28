Atletica, Diego Nappi sogna Tokyo: “Ora vediamo, ma sono veramente contento”

Il velocista sardo, campione d'Europa U20 sui 200m, ha preso parte al raduno delle staffette tenutosi a Roma, dove ha avuto tra l'altro un mentore speciale: Filippo Tortu

In questi giorni di raduno delle staffette della Nazionale Italiana di Atletica a Roma era presente anche Diego Nappi. Il talento dell’atletica sarda infatti è stato pienamente inglobato all’interno del gruppo che si sta preparando in vista dei mondiali di Tokyo.

Il velocista di Porto Torres quest’oggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale della Fidal e ha parlato delle sensazioni provate: “Sono veramente contento soprattutto dell’ambiente e di come mi hanno accolto i ragazzi che mi danno tantissimi consigli ogni giorno, che cerco di fare miei”.

Tra l’altro, Nappi ha potuto fare affidamento su un mentore speciale, ovvero Filippo Tortu: “Essere qua con Filippo è un piacere, lui è il primo dei ragazzi che mi ha accolto visto che ho fatto insieme a lui il viaggio da Olbia per venire qui. Ascolto soprattutto quello che dice lui e cerco di prenderlo un po’ come esempio per come si muove all’interno del raduno e anche della quotidianità”.

Quando poi si parla di sogni, l’atleta sardo si sbilancia: “Sicuramente il sogno nel cassetto è vincere le Olimpiadi, perché se si deve sognare, si sogna in grande. Ora vediamo per Tokyo, ma solo essere qua ed essere entrato nel gruppo per me è un onore”.

