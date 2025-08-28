Ogliastra, punto nascita chiuso da quasi 4 anni: “Vogliamo data di riapertura”

Il comitato Giulemanidallogliastra ha inviato una lettera-appello alla politica sarda: "Nascere nel proprio territorio è un diritto, non un favore"

Non si placano le polemiche sul punto nascita dell’Ogliastra, che risulta essere chiuso per una sospensione temporanea da quasi quattro anni.

A denunciare la questione è una lettera aperta del coordinamento “Giulemanidallogliastra” che ha indirizzato la missiva alla politica: “Nascere nel proprio territorio è un diritto, non un favore. Senza servizi basilari non c’è futuro: ci sono solo spopolamento, ambulanze in tour, valigie pronte e case che si trasformano in villaggi fantasma”.

“Volete la provincia? Senza nascite sarà un museo – prosegue il Comitato – Basta liturgie dello scaricabarile. Noi chiediamo, qui e ora, una data di riapertura scritta nero su bianco, un piano del personale (ostetriche, pediatri, anestesisti) con turni e nomi, mezzi e protocolli chiari per le emergenze materno-infantili e un cronoprogramma pubblico con responsabili e tappe”.

“Oppure abbiate il coraggio di dire che non riaprite – ribadisce il Comitato – e assumetevi la responsabilità davanti agli ogliastrini e davanti alla storia. Perché qui non si tratta più di polemica: si tratta di decidere se l’Ogliastra deve continuare a vivere o essere accompagnata alla porta della sparizione”.

