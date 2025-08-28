Province Città Metropolitana Tragedia di Settimo, neonato stroncato da insufficienza cardiaca

Tragedia di Settimo, neonato stroncato da insufficienza cardiaca

Questo il risultato dell'autopsia effettuata al Brotzu sul corpo del bimbo di 4 mesi che era stato trovato morto in casa

Di
Redazione Cagliaripad
-

E’ stata un’insufficienza cardiaca acuta la causa di morte del neonato di 4 mesi trovato privo di vita a Settimo San Pietro. Questo il risultato dell’autopsia effettuato al Brotzu.

Secondo quanto era stato inizialmente riferito, il bimbo era caduto tra il letto e il comodino, rimanendo incastrando.

Il bimbo si trovava nella camera dei genitori, ma la mamma in quel momento era in una stanza vicina. Una tragedia che stravolto e sconvolto la famiglia e tutta la Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE