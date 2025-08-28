Tragedia di Settimo, neonato stroncato da insufficienza cardiaca

Questo il risultato dell'autopsia effettuata al Brotzu sul corpo del bimbo di 4 mesi che era stato trovato morto in casa

E’ stata un’insufficienza cardiaca acuta la causa di morte del neonato di 4 mesi trovato privo di vita a Settimo San Pietro. Questo il risultato dell’autopsia effettuato al Brotzu.

Secondo quanto era stato inizialmente riferito, il bimbo era caduto tra il letto e il comodino, rimanendo incastrando.

Il bimbo si trovava nella camera dei genitori, ma la mamma in quel momento era in una stanza vicina. Una tragedia che stravolto e sconvolto la famiglia e tutta la Sardegna.

