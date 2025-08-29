Sestu, donna investita sulle strisce pedonali in via Cagliari: ferita a un piede

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Sestu, in via Cagliari. Una donna di circa 50 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza dell’incrocio con via Monserrato.

Secondo le prime informazioni, la donna ha riportato un trauma al piede e alla caviglia, dopo che una delle ruote del veicolo le sarebbe passata sopra. Non si registrano altre lesioni gravi, ma la vittima è stata trasportata in ambulanza dal 118 al Policlinico di Monserrato per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sestu per i rilievi e la gestione del traffico. L’episodio è stato segnalato anche sui social, nel gruppo “Tutti gli abitanti di Sestu” dove i cittadini hanno ricordato la pericolosità di quell’attraversamento pedonale.

