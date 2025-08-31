Incendi in Sardegna: 13 roghi nella giornata, due richiedono l’intervento aereo

Colpite le zone di Arzana e Luras, in azione elicotteri della flotta regionale e squadre a terra

Giornata critica sul fronte degli incendi in Sardegna, dove si sono registrati 13 roghi in diverse aree dell’isola. Due di essi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale per contenere le fiamme.

Il primo incendio si è sviluppato nelle campagne di Arzana, in località Cuile su Prediargiu, bruciando oltre due ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo Forestale di Lanusei, con il supporto del Gauf e di un elicottero decollato dalla base di San Cosimo. Sul posto anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Gairo.

Il secondo rogo ha interessato un’area di Luras, in località Su Molino, e ha distrutto circa tre ettari di pascoli alberati. A coordinare gli interventi il Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvato da due elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e Alà dei Sardi (Super Puma). A terra hanno operato cinque squadre dell’Agenzia Forestas e i volontari di protezione civile di Tempio Pausania.

