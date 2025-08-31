Malore fatale per un turista a Tresnuraghes, inutili i soccorsi

Tragedia lungo la costa di Corona Niedda, a Tresnuraghes, dove un turista ha perso la vita a causa di un improvviso malore. L’uomo si trovava in una piccola caletta quando si è accasciato al suolo, sotto gli occhi dei presenti.
Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e il personale della Capitaneria di Porto. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
I Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze del decesso.
