Selargius, auto si scontrano nella 131 alle porte di Cagliari: ci sono due feriti

Un incidente stradale ha rallentato il traffico sulla Statale 131 dir questa mattina, appena fuori Cagliari, nel territorio di Selargius. L’incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto poco prima delle 8:30, all’altezza dell’autovelox.
Sul luogo dello scontro sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: la circolazione è rimasta paralizzata fino a via Peretti, con lunghe code in direzione Sestu. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattina, dopo i rilievi delle autorità e la rimozione dei veicoli.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità. L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza di uno dei tratti stradali più trafficati della Sardegna.
