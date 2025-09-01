Selargius, auto si scontrano nella 131 alle porte di Cagliari: ci sono due feriti

Sul luogo dello scontro sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti le cui condizioni non sarebbero gravi

Un incidente stradale ha rallentato il traffico sulla Statale 131 dir questa mattina, appena fuori Cagliari, nel territorio di Selargius. L’incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto poco prima delle 8:30, all’altezza dell’autovelox.

Sul luogo dello scontro sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: la circolazione è rimasta paralizzata fino a via Peretti, con lunghe code in direzione Sestu. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattina, dopo i rilievi delle autorità e la rimozione dei veicoli.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità. L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza di uno dei tratti stradali più trafficati della Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it