Dorgali, ritrovato in buone condizioni il 64enne scomparso da 10 giorni

L'uomo è stato ritrovato dai Carabinieri di Dorgali in una casa rurale in località Iloghe, vicino alla diga di Pedra e Ottoni

Si è concluso con un lieto fine il caso della scomparsa di Francesco Corda, il 64enne di cui si erano perse le tracce il 27 agosto scorso. L’uomo è stato ritrovato dai Carabinieri di Dorgali in una casa rurale in località Iloghe, vicino alla diga di Pedra e Ottoni, in buone condizioni di salute.

Le ricerche, iniziate già la sera del 26 agosto dopo l’allarme lanciato dai familiari, non si sono mai interrotte. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha mobilitato un vasto dispiegamento di forze e mezzi, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia, Protezione Civile, Corpo Forestale e i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Per le ricerche sono stati impiegati anche sommozzatori, elicotteri, droni e due unità cinofile specializzate, giunte da Firenze.

Numerose segnalazioni telefoniche e sui social hanno contribuito a ricostruire le abitudini e gli spostamenti di Corda, permettendo agli investigatori di restringere il campo delle ricerche e di ritrovarlo in poco tempo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it