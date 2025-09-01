A 15 anni fa il giro del mondo da solo in aereo: tappa in Sardegna per Byron Waller

Il giovanissimo pilota, che vuole sensibilizzare le persone sul morbo di Crohn, aveva appena superato la Sardegna, ma il maltempo lo ha costretto a sostare ad Alghero

Un ragazzo australiano di 15 anni ha deciso di fare il giro del mondo da solo in aereo e in queste ore sta facendo tappa in Sardegna. Si tratta di Byron Waller, pilota adolescente che ha intrapreso questo incredibile viaggio con un motivo ben preciso.

Come si legge sul suo sito ufficiale, infatti, il ragazzo vuole sensibilizzare il mondo sulla malattia di Crohn, patologia che gli è stata diagnosticata lo scorso anno.

Così, ha preso la decisione di effettuare questo viaggio per supportare l’ospedale pediatrico del Queensland, divenendo fonte d’ispirazione per tanti giovani e non solo in tutto il mondo.

Finora ha già attraversato diversi paesi e si era fermato in Sicilia, a Palermo. Da qui era diretto verso un’altra destinazione ma poco dopo aver sorvolato la Sardegna, si è imbattuto in condizioni meteorologiche avverse. Per questo motivo ha deciso di tornare indietro e sostare ad Alghero.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it