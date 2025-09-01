Cagliari, resta il rischio incendi: per domani allerta arancione

Attraverso un comunicato la Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino di rischio per gli incendi in Sardegna che riguarda la giornata di domani.
Se in gran parte dell’Isola l’allerta è di colore giallo, così non è nell’area del cagliaritano in cui il pericolo viene ritenuto elevato.
“Di nuovo arancione (pericolosità alta) il codice di allerta per rischio incendi per la giornata di domani, martedì 2 settembre 2025, nel territorio di Cagliari: lo comunica la Protezione civile regionale con il bollettino di previsione odierno” ha riferito in una nota il Comune, invitando tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e cautela.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it