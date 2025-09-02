Cagliari, finge di essere stato investito e chiede soldi: 48enne arrestato

L'uomo ha finto di essere stato investito da una donna e ha iniziato a pretendere, con toni minacciosi, una somma di denaro come risarcimento

Un uomo di 48 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di tentata estorsione. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna di 32 anni, vittima di un presunto raggiro.

La donna ha raccontato ai Carabinieri di essere stata avvicinata da un uomo nel parcheggio di un supermercato. L’uomo ha finto di essere stato investito dalla sua auto e ha iniziato a pretendere, con toni minacciosi, una somma di denaro come risarcimento. Le indagini hanno rivelato che il 48enne ha agito in combutta con un complice di 54 anni, che si è finto avvocato per mettere pressione sulla vittima e richiedere il pagamento.

L’uomo ha prodotto anche un certificato medico che, secondo i primi accertamenti, risulterebbe falso e attesterebbe lesioni mai subite. I Carabinieri sono intervenuti questa mattina, fermando il 48enne subito dopo che aveva ricevuto il denaro dalla donna. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida, mentre il complice è stato denunciato a piede libero.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it