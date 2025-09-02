Sassari, discarica a cielo aperto ad ingresso città: scatta l’ira dei cittadini

Ancora una volta, i cittadini di Sassari denunciano il grave degrado ambientale che affligge le aree periferiche della città. Nelle scorse ore, sul gruppo social “Segnala a Sassari” sono state pubblicate delle foto che mostrano una discarica abusiva a cielo aperto. I rifiuti sono stati abbandonati nella zona delle Conce, all’uscita di Sassari, lungo lo svincolo per Porto Torres sulla Statale 131.

L’immagine è desolante: cumuli di sacchi, ingombranti e materiale di ogni genere sono stati abbandonati lungo la strada, deturpando il paesaggio e creando un rischio per la salute e l’ambiente. I residenti hanno definito la situazione come “uno schifo totale” e hanno chiesto un intervento urgente alle autorità competenti.

La popolazione chiede alle autorità un’azione immediata per ripulire l’area e per avviare delle misure di prevenzione, al fine di evitare il ripetersi di simili episodi. L’ennesima segnalazione sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al territorio e di un’azione più incisiva contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

