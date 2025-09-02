Sardegna, 12 incendi: a Girasole e Solarussa l’intervento dei mezzi aerei

Giornata intensa per il Corpo forestale. Sono stati 12 gli incendi segnalati in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente. Due roghi, in particolare, hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo si è sviluppato nell’agro di Girasole, in località Terra Semida, dove le fiamme hanno distrutto coltivi e un eucalipteto per circa mezzo ettaro. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione forestale di Tortolì, con l’ausilio di un elicottero decollato dalla base di San Cosimo. Sul posto anche due squadre di Forestas (cantieri di Tortolì e Baunei) e i vigili del fuoco di Tortolì.

Il secondo incendio è divampato a Solarussa, in località Conca su Mortu, bruciando circa 10 ettari di aree agricole e lambendo zone rimboschite e una ex cava. Le operazioni sono state gestite dal Corpo forestale di Oristano, con il supporto del personale Gauf e degli elicotteri provenienti da Fenosu (un leggero e il Super Puma). Sul posto anche Forestas (cantiere di Zeddiani), i volontari della Protezione civile di Oristano e i vigili del fuoco.

