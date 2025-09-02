Incidente sulla 131 a Torralba: auto si ribalta, donna trasportata in elisoccorso

Brutto incidente a Torralba, dove una donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale con l'elisoccorso

Grave incidente sulla 131, all’altezza di Torralba in direzione Cagliari. Un’auto si è ribaltata causando il ferimento di una donna che è rimasta intrappolata tra le lamiere.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dal veicolo, mentre il personale del 118 ha disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per le ferite riportate.

Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e l’Anas, che ha temporaneamente chiuso un tratto della 131 per ripristinare la viabilità e le condizioni di sicurezza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it