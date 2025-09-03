Notizie Cagliari Tragedia sfiorata a Cagliari, cade un grosso ramo in Viale Regina Elena

Tragedia sfiorata a Cagliari, cade un grosso ramo in Viale Regina Elena

Fortunatamente, nessuna delle persone che si trovava nelle vicinanze è rimasta coinvolta nell'incidente, che ha però danneggiato parte della recinzione

Un pomeriggio che stava trascorrendo in modo tranquillo ha rischiato di essere testimone di una tragedia. Nel giardino pubblico di viale Regina Elena a Cagliari infatti è caduto un grosso ramo da un albero.

Fortunatamente, nessuna delle persone che si trovava nella zona è rimasta coinvolta nell’incidente, che però ha portato al danneggiamento della recinzione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che hanno provveduto al taglio del ramo e alla messa in sicurezza della zona. Il parco infatti, in seguito all’accaduto, era stato temporaneamente chiuso finché non si sono concluse le operazioni.

