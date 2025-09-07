Cagliari, incidente in viale Elmas: si ribalta una Lamborghini

Attimi di paura nella notte in viale Elmas, a Cagliari, dove una Lamborghini Urus si è ribaltata finendo di traverso in mezzo alla carreggiata. Alla guida dell’auto sportiva una giovane che sarebbe risultata priva di patente.

Nonostante il violento impatto, il bilancio è stato fortunatamente meno grave del previsto e non si registrano feriti. L’auto si è fermata proprio in corrispondenza di un attraversamento pedonale, creando notevoli rischi per la viabilità notturna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la Polizia Locale di Cagliari.

