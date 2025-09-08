Cagliari, lite degenera a San Michele: un uomo accoltella il coinquilino

Momenti di paura nel quartiere San Michele a Cagliari, dove una lite tra due coinquilini si è trasformata in una violenta aggressione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Villanova, un 48enne residente a Cagliari, già noto alle forze di polizia, avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo all’addome un 37enne che viveva nello stesso stabile.

L’uomo ferito è stato soccorso d’urgenza dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I militari, intervenuti con tempestività, hanno bloccato l’aggressore e lo hanno accompagnato nella caserma di Sant’Avendrace, avviando le indagini per chiarire cause e dinamica dell’episodio, nato da una discussione per futili motivi.

