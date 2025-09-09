Pd in Sardegna, Silvio Lai verso la nomina a segretario regionale

Il successore di Piero Comandini sarà eletto il 19 settembre e guiderà il partito soprattutto nel confronto sulla sanità

Si avvicina un passaggio cruciale per il Partito Democratico in Sardegna. L’assemblea regionale, convocata per il 19 settembre, sarà chiamata a eleggere il nuovo segretario che prenderà il posto di Piero Comandini, attuale presidente del Consiglio regionale. L’appuntamento sarà preceduto da una riunione della direzione politica fissata per venerdì 12 settembre.

Il nome più accreditato e ormai quasi scontato è quello di Silvio Lai, che dovrebbe raccogliere un consenso ampio. Il suo esordio alla guida dei Dem coinciderà con una fase delicata: a ottobre scatterà la manifestazione di interesse per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie sarde, in sostituzione degli attuali commissari. Un tema che, in passato, aveva visto divergenze tra Pd e Movimento 5 Stelle.

Intanto, l’attività del Consiglio regionale è già ripresa. La conferenza dei capigruppo, presieduta da Comandini, oggi definirà la data della prossima seduta e l’ordine del giorno. La prima norma pronta per l’Aula è quella sul fine vita, già licenziata dalla commissione guidata da Camilla Soru (Pd). Ancora in discussione, invece, la riforma sul comparto unico.

Con l’arrivo di Lai, medico che da sempre è attento ai temi della sanità, i riflettori si accendono soprattutto sul rapporto con i 5 Stelle e con l’assessore regionale Armando Bartolazzi. Sullo sfondo, le tensioni con l’opposizione che insiste sulla “decadenza” della presidente Alessandra Todde, in un clima che molti definiscono già da campagna elettorale.

