Esposito incontra i tifosi: “Ho voluto fortemente il Cagliari”

Giornata di incontro con i tifosi per Gabriele Zappa e Sebastiano Esposito che ieri hanno incontrato i supporters rossoblù all’interno di uno degli store del Cagliari.

A margine dell’incontro, Esposito ha poi parlato ai microfoni dei giornalisti arrivati sul luogo per documentare l’evento. Diversi i temi toccati, a partire dalla gara contro il Napoli persa all’ultimo respiro e dal prossimo incontro che vedrà i rossoblù affrontare il Parma.

“La gara di Napoli? Alzi la mano chi prima della partita avrebbe detto che al 94’ la gara sarebbe stata sullo 0-0 – ha esordito l’attaccante rossoblù – In tanti ci avrebbero messo la firma, noi siamo andati oltre: abbiamo lottato sino alla fine per cercare anche di vincerla. Siamo stati condannati da un piccolo episodio, ma di certo possiamo dire di essere sulla strada giusta. Anzi, la strada è più che giusta. Contro il Parma vogliamo fare punti, come in ogni gara del resto. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, si meritano una vittoria”.

Esposito si è poi soffermato anche sulle trattative estive che lo hanno riguardato, una delle quali avrebbe potuto portarlo proprio a Parma: “Quest’estate c’è stata una trattativa con il Parma, avevo parlato al telefono anche con il Mister e il Direttore, due persone splendide, ringrazio il Club gialloblù per l’interessamento. Quella di sabato, però, non la sento come una partita particolare. Peraltro sapevo che su di me c’era anche l’interessamento da parte di alcune squadre estere. La scelta, però, spettava a me. E ho preso la scelta che ho ritenuto più giusta per il mio cammino e la mia personalità: sono arrivato a Cagliari, l’ho voluto fortemente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it