Quartu Sant’Elena, beccato con la refurtiva di 5 profumi: 36enne in manette

Nella notte i carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno fermato un uomo 36enne, residente a Selargius, mentre alle ore 5:00 fuggiva a bordo di una bicicletta con fare sospetto.

L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di profumi rubati dopo aver forzato l’ingresso del negozio in un centro commerciale. Inoltre, il 36enne, era già noto alle forze dell’ordine e si sarebbe dovuto trovare in regime di arresti domiciliari per altri reati compiuti.

Informata l’Autorità Giudiziaria i carabinieri hanno provveduto all’arresto del soggetto.

