Incendio all’Istituto ex Mossa di Oristano: denunciato un minorenne

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un minorenne ritenuto responsabile del vasto incendio che ha devastato un piano dell’istituto scolastico ex Mossa lo scorso Ferragosto. L’edificio, situato in viale Diaz, è utilizzato dall’istituto “Don Deodato Meloni”.

Le indagini, condotte in modo rapido e accurato dalla Squadra Mobile, hanno permesso di risalire al giovane. Gli agenti hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e, grazie al personale della Polizia Scientifica, hanno trovato e prelevato alcune impronte decisive sulla scena del crimine.

Il minorenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e la sua posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari.

