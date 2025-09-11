Rwm Domusnovas, tavolo al Mimit il 24 settembre | Zedda (FdI): “Regione latita”

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per mercoledì 24 settembre, alle ore 10.30, un tavolo dedicato allo stabilimento Rwm di Domusnovas. L’incontro, che si terrà a Palazzo Piacentini, vedrà la partecipazione della Regione Sardegna, dei vertici aziendali di Rwm Italia e delle organizzazioni sindacali.

Intanto, nel corso del question time in Senato, la vice presidente del gruppo Fratelli d’Italia Antonella Zedda ha puntato il dito contro la Giunta regionale, accusata di non intervenire in una fase delicata per lo stabilimento.

“Lo stabilimento Rheinmetall di Domusnovas (Rwm Italia) è situato in un territorio come il Sulcis Iglesiente, tra le province più povere d’Italia, e siamo di fronte a una Giunta regionale, guidata dalla Todde e dal Campo largo, che tace di fronte a una crisi industriale imbarazzante” ha detto Zedda.

“Negli ultimi anni l’andamento occupazionale è stato fortemente positivo, con la possibilità di crescita ulteriore. Ma perdura il silenzio della Regione. Lo stabilimento ha la capacità di assumere, ma serve superare lo stallo amministrativo. Accolgo per questo con favore l’impegno del ministro Urso per una celere soluzione del problema”.

E ha concluso: “Sono molto soddisfatta della risposta del Ministro, ma sono molto preoccupata di quanto stiamo vivendo in Sardegna. Siamo immobili nelle crisi industriali e la Giunta Todde non fa quello che i sardi le hanno chiesto di fare: dare speranza al territorio”.

